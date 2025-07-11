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У Львівській області отримав вирок військовий, які підробляв документи. Це не перша його судимість

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У Львівській області суд визнав чоловіка винним у підробленні офіційних документів і незаконному переправленні осіб через державний кордон. Це колишній військовий, який був мобілізований і служив у Костянтинівці (Донецька область). Його засудили до штрафу, коли він доставив у військову частину психотропну речовину.

У грудні минулого року за 4 тисячі доларів він виготовив для двох чоловіків фальшиві документи. Це були "документи", що ці люди нібито військові та їдуть у відпустку до Польщі на 15 днів. Вранці 19 грудня прикордонники затримали "мандрівників", помітивши підробку.

Обвинувачений розкаявся. Суд врахував його відзнаку "Золотий хрест", якою нагороджуються військовослужбовці за мужність і успішне виконання бойових завдань. Йому призначили покарання у виді 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили ще одну схему переправлення чоловіків за кордон. Організатор пропонував клієнтам виїзд за межі країни в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів США з кожного.