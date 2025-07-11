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11 липня 2025, 16:57

450 тис. грн на лікування вигаданої хвороби: шахрайка з Івано-Франківщини ошукала військових

11 липня 2025, 16:57
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фото: поліція Івано-Франківської області
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Поліція викрила аферистку, яка видавала себе за тяжко хвору

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За версією слідства, з лютого по квітень 2024 року жінка знайомилася з чоловіками у соцмережах, представляючись самотньою та хворою. Вона розповідала вигадані історії про тяжку хворобу і переконувала, що потребує коштів на дороге лікування.

У процесі спілкування вона створювала ілюзію романтичних стосунків, обіцяла заміжжя, і під цим прикриттям регулярно просила фінансову допомогу. Загалом довірливі військові перерахували їй понад 450 тисяч гривень. Згодом, коли вимоги грошей стали наполегливішими, потерпілі почали підозрювати недобре й звернулися до поліції.

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Під час розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця використовувала фейковий акаунт для знайомств. Всі отримані гроші вона витратила на власні потреби. Правоохоронці зафіксували факт шахрайства та встановили, що жінка раніше вже була судима за аналогічні злочини.

Наразі фігурантці оголошено підозру за частинами 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про повторне шахрайство, скоєне в умовах воєнного стану, що завдало суттєвої шкоди потерпілим. Слідчі клопочуть про запобіжний захід. Згідно з законодавством, підозрюваній загрожує до 5 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів.

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шахрайство гроші військові Івано-Франківська область поліція
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