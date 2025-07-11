Из-за выхода рек с берегов на Львовщине подтоплено 11 общин
Во Львовской области ведутся работы по ликвидации последствий сильных дождей. Из-за повышения уровня воды в реках Щирка и Зубра произошло подтопление во Львове и на территории 11 объединенных территориальных общин
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
На данный момент спасатели уже откачали почти 10 тысяч кубометров воды.
Необычные спасли 8 человек, среди которых 5 детей.
К работам привлечены 179 спасателей и 49 единиц спецтехники ГСЧС, для откачки воды используется 21 мотопомпа.
Напомним, из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой.
Ранее сообщалось, что во Львове есть угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.