Из-за выхода рек с берегов на Львовщине подтоплено 11 общин

фото: ГСЧС Львовщины

Во Львовской области ведутся работы по ликвидации последствий сильных дождей. Из-за повышения уровня воды в реках Щирка и Зубра произошло подтопление во Львове и на территории 11 объединенных территориальных общин

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На данный момент спасатели уже откачали почти 10 тысяч кубометров воды.

Необычные спасли 8 человек, среди которых 5 детей.

К работам привлечены 179 спасателей и 49 единиц спецтехники ГСЧС, для откачки воды используется 21 мотопомпа.

Напомним, из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой.

Ранее сообщалось, что во Львове есть угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.