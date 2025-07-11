10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
06:10  11 июля
В Кропивницком подросток упал с дамбы на бетон
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 13:03

Массовое отравление детей во время путешествия из Закарпатья в Винницу

11 июля 2025, 13:03
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

9 июля в инфекционное отделение Стрыйской городской объединенной больницы госпитализировали 10 детей с предварительным диагнозом острой кишечной инфекции. Дети ехали автобусом из села Косино Закарпатской области в Винницу. В автобусе находились 42 ребенка и 2 взрослых

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что один ребенок, 2009 года, в тяжелом состоянии. Состояние еще девяти детей – средней тяжести.

По словам врачей, дети жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и повышенную температуру.

Причина отравления пока неизвестна, результаты анализов ожидают в ближайшее время.

"16-летняя девушка была в тяжелом состоянии, но сейчас ее состояние уже средней тяжести. Мы осмотрели всех детей, 32 детей вчера вечером поехали в Винницу, где за ними еще некоторое время будут наблюдать винницкие врачи. 10 детей остаются у нас в больнице", - рассказал ZAXID. NET врач медучреждения Андрей Бабьяк.

Известно, что дети не питались в общепитах, а ели приготовленную самостоятельно еду и пили воду из горного источника.

Напомним, недавно в Винницкой области 25 человек, среди которых дети, отравились в одном из местных кафе из-за употребления некачественной шаурмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов отравление Ужгород Винница дети больница кишечная инфекция
Трагедия на водоеме: в Николаевской области погибла 12-летняя девочка
09 июля 2025, 16:47
У ребенка было кровотечение, а скорую не вызывали: в Днепре родители раненого мальчика пожаловались на детский сад
09 июля 2025, 02:50
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Трагедия на пляже: в Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка
11 июля 2025, 14:25
Укрзализныця получит 54 млн евро от ЕС и ЕБРР: что планируют изменить за эти средства
11 июля 2025, 14:23
В Житомире в больнице за 5,5 тыс. долларов продавали документы об инвалидности
11 июля 2025, 14:09
У 46-летнего жителя Днепропетровщины обнаружили арсенал оружия в гараже
11 июля 2025, 14:02
В Тернопольской области будут судить командира и четырех военнослужащих: подробности
11 июля 2025, 13:56
Из-за выхода рек с берегов на Львовщине подтоплено 11 общин
11 июля 2025, 13:52
В Резерв+ можно оплатить штраф за неуточнение персональных данных
11 июля 2025, 13:44
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
11 июля 2025, 13:38
В небе над Киевом заметили неизвестный самолет
11 июля 2025, 13:29
Народному депутату доложено о подозрении в мошенничестве на десятки миллионов гривен
11 июля 2025, 13:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »