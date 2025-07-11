Массовое отравление детей во время путешествия из Закарпатья в Винницу

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9 июля в инфекционное отделение Стрыйской городской объединенной больницы госпитализировали 10 детей с предварительным диагнозом острой кишечной инфекции. Дети ехали автобусом из села Косино Закарпатской области в Винницу. В автобусе находились 42 ребенка и 2 взрослых

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что один ребенок, 2009 года, в тяжелом состоянии. Состояние еще девяти детей – средней тяжести.

По словам врачей, дети жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и повышенную температуру.

Причина отравления пока неизвестна, результаты анализов ожидают в ближайшее время.

"16-летняя девушка была в тяжелом состоянии, но сейчас ее состояние уже средней тяжести. Мы осмотрели всех детей, 32 детей вчера вечером поехали в Винницу, где за ними еще некоторое время будут наблюдать винницкие врачи. 10 детей остаются у нас в больнице", - рассказал ZAXID. NET врач медучреждения Андрей Бабьяк.

Известно, что дети не питались в общепитах, а ели приготовленную самостоятельно еду и пили воду из горного источника.