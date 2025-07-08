Трагическое ДТП на Львовщине: водитель наехал на лежавшую на дороге женщину

фото: Национальная полиция

Во Львовской области в результате наезда автомобиля погибла 66-летняя женщина. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июля около 22:10 вблизи села Лучаны Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Nissan X-Trail, 51-летний житель Ходорова, наехал на женщину, лежавшую на проезжей части дороги.

От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

По факту ДТП полиция Львовской области открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, ранее на Тернопольщине 49-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, оказавшись в водоеме. В результате ДТП мужчина погиб.