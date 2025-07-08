На Закарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у магазин: байкер помер
Смертельна аварія трапилася в суботу, 5 липня, в селі Великі Лучки Мукачівського району. Мотоцикліст помер на місці ДТП
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.
За даними слідства, на вулиці Вишневій мотоцикл KAMAX під час повороту з’їхав з дороги та зіткнувся з прибудовою магазину. За кермом перебував 37-річний місцевий житель.
"У результаті — чоловік отримав травми несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, днями в Києві мотоцикліст на великій швидкості влетів у автомобіль BMW. 21-річний керманич байка загинув.
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