На Закарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у магазин: байкер помер

фото: Нацполіція

Смертельна аварія трапилася в суботу, 5 липня, в селі Великі Лучки Мукачівського району. Мотоцикліст помер на місці ДТП

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За даними слідства, на вулиці Вишневій мотоцикл KAMAX під час повороту з’їхав з дороги та зіткнувся з прибудовою магазину. За кермом перебував 37-річний місцевий житель.

"У результаті — чоловік отримав травми несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.