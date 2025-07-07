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07 липня 2025, 21:50

У Львові вирує негода: сильний буревій і блискавки валять дерева

07 липня 2025, 21:50
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фото: скріншот із відео в Телеграм/Типовий Львів
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Раптова гроза зі шквальним вітром спричинила небезпечну ситуацію в місті

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Львові надвечір 7 липня спостерігається різке погіршення погодних умов. У місті раптово почалася сильна гроза, яку супроводжує шквальний вітер. За повідомленнями місцевих ЗМІ, стихія вже спричинила низку проблем - пориви вітру ламають гілля дерев і зривають легкі конструкції.

На фоні спекотної погоди в Києві та центральних регіонах України, на заході розгортається справжня негода. У соцмережах мешканці Львова публікують відео буревію, зазначаючи, що вітер настільки сильний, що "зносить усе на своєму шляху".

Синоптики попереджають про небезпеку та закликають людей не виходити без потреби на вулицю. Власників авто просять терміново забрати машини з-під дерев, рекламних щитів та інших потенційно небезпечних об’єктів.

У ДСНС нагадують: під час грози варто уникати відкритої місцевості, не стояти під деревами та не користуватися мобільним телефоном на вулиці.

Раніше повідомлялося, синоптик розповіла, де завтра в Україні буде найспекотніше.

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