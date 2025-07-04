Синоптик розповіла, де завтра в Україні буде найспекотніше
У суботу, 5 липня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України - очікується +30…+34 градуси.
На решті території України температура повітря коливатиметься у межах +24…+28 градусів.
"7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека. З 9-го липня вона послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях. Проте на півдні, сході України та на Дніпропетровщині ще пектиме до +33…+37 градусів", - підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.
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