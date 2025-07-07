фото: скриншот из видео в Телеграмм/Типовой Львов

Внезапная гроза со шквальным ветром повлекла за собой опасную ситуацию в городе

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во Львове к вечеру 7 июля наблюдается резкое ухудшение погодных условий. В городе внезапно началась сильная гроза, которую сопровождает шквальный ветер.

На фоне жаркой погоды в Киеве и центральных регионах Украины на западе разворачивается настоящая непогода. В соцсетях жители Львова публикуют видео урагана, отмечая, что ветер настолько сильный, что "сносит все на своем пути".

Синоптики предупреждают об опасности и призывают людей не выходить без нужды на улицу. Владельцев авто просят срочно убрать машины из-под деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов.

В ГСЧС напоминают: во время грозы следует избегать открытой местности, не стоять под деревьями и не пользоваться мобильным телефоном на улице.

Ранее сообщалось, синоптик рассказала, где завтра в Украине будет жарче всего.