12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 21:50

Во Львове бушует ненастье: сильный ураган и молнии валят деревья

07 июля 2025, 21:50
Читайте також українською мовою
фото: скриншот из видео в Телеграмм/Типовой Львов
Читайте також
українською мовою

Внезапная гроза со шквальным ветром повлекла за собой опасную ситуацию в городе

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во Львове к вечеру 7 июля наблюдается резкое ухудшение погодных условий. В городе внезапно началась сильная гроза, которую сопровождает шквальный ветер.

На фоне жаркой погоды в Киеве и центральных регионах Украины на западе разворачивается настоящая непогода. В соцсетях жители Львова публикуют видео урагана, отмечая, что ветер настолько сильный, что "сносит все на своем пути".

Синоптики предупреждают об опасности и призывают людей не выходить без нужды на улицу. Владельцев авто просят срочно убрать машины из-под деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов.

В ГСЧС напоминают: во время грозы следует избегать открытой местности, не стоять под деревьями и не пользоваться мобильным телефоном на улице.

Ранее сообщалось, синоптик рассказала, где завтра в Украине будет жарче всего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов гроза буря ветер град штормовое предупреждение погода ГСЧС Стихия
Завтра в Украине ожидается жара до +36 градусов
07 июля 2025, 15:58
С 11 июля заработает обновленный региональный поезд между Львовом и Хмельницким
07 июля 2025, 14:56
ГСЧС обнародовала подробности последствий атаки беспилотников в Харькове
07 июля 2025, 09:09
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Зоо-скандал: в Днепре женщина усыпила здоровую собаку, что произошло на самом деле
07 июля 2025, 22:35
В Запорожской области оккупанты заставляют детей патрулировать с росгвардией
07 июля 2025, 22:25
"Хотят выйти на Мариупольскую трассу": РФ устроили массированные штурмы на Запорожье
07 июля 2025, 21:30
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть раненые, повреждены дома
07 июля 2025, 21:20
Снабжали непригодное оружие: эксчиновники Минобороны и оборонного предприятия нанесли ущерб на 90 млн грн
07 июля 2025, 20:50
В Дія важно обновление для ветеранов: какие изменения
07 июля 2025, 20:40
Случайная жертва войны: российский дрон уничтожил редкую птицу прямо в полете - видео
07 июля 2025, 20:20
Не всем по карману: обучение в вузах Украины в 2025 году подорожало почти на треть
07 июля 2025, 19:43
Незаконное обогащение и 55 миллионов имущества: на Волыни чиновник получил подозрение
07 июля 2025, 19:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »