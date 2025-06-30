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30 червня 2025, 21:32

Скандал у Львівській ОВА: чоловіків випускали за кордон за фейковими довідками з підписом російського імператора

30 червня 2025, 21:32
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фото: NGL.media
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Журналісти викрили, що Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон за фальшивими документами від неіснуючої організації з підписом російського імператора

Про це йдеться у розслідуванні журналістів NGL.media, передає RegioNews.

Журналісти виявили, що Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон на основі документів від неіснуючої ГО "Гуманітарна надія нації". У зверненнях використовувався підпис російського імператора Олександра III, що викликало сумніви щодо їхньої достовірності. За даними NGL.media, восьмеро чоловіків отримали дозволи на виїзд, але щонайменше семеро не повернулися в Україну.

У розслідуванні також йдеться про поїздку позаштатного радника Львівської ОВА Олексія Шевчука та мешканця Дніпра Артема Лущана до кордону з Польщею. Лущан отримав дозвіл від цієї організації, був внесений у систему "Шлях" як водій-волонтер і перетнув кордон. Шевчук повернувся через три дні, а Лущан залишився за кордоном і досі там перебуває.

ГО "Гуманітарна надія нації" не зареєстрована в Україні чи Франції, а електронна пошта організації не працює. Листи до Львівської ОВА містили логотип російського "Газпромбанку" та підпис Олександра III. Директором значиться Олександр Ніколенко - поширене ім’я в Україні.

В документах неіснуючої громадської організації стояв підпис російського імператора Олександра III

Восени 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять таких листів і оперативно погоджувала виїзд чоловіків. Окрім Лущана, дозволи отримали й інші, зокрема Ігор Фесан із Благодійного фонду Степана Бандери. Більшість із них не повернулися, деякі перетинали кордон навіть пішки.

У Львівській ОВА визнають лише один випадок порушення термінів перебування за кордоном пов’язаного з цією організацією, через що дозвіл було анульовано. В адміністрації наголошують, що відповідальність за достовірність інформації лежить на заявниках.

Раніше повідомлялося, держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України.

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