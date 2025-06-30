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Львівська ОВА отримувала листи від фейкової організації з підписами російського імператора. При цьому були дозволи на виїзд

Про це повідомляє NGL.media, передає RegioNews.

За даними журналістів, Львівська ОВА у 2022 році отримувала листи від "Гуманітарної надії нації", яка називала себе то громадською організацією, то "українсько-французькою групою". У Міністерстві юстиції підтвердили, що в реєстрах інформація про таку організацію відсутня.

Журналісти звернули увагу, що у своїх листах "Гуманітарна надія нації" використовувала логотип російського "Газпромбанку" та підпис російського імператора кінця XIX століття Олександра III. При цьому організатором вказували Олександра Ніколенка. В Україні приблизно 500 людей, які мають таке ім'я та прізвище.

За перший рік повномасштабної війни Львівська ОВА отримувала п'ять листів від цієї нібито організації. Голова ОВА схвалював накази про виїзд або в день отримання листа, або наступного. За даними журналістів, в Україну не повернулися принаймні сім чоловіків, яким Львівська ОВА дозволила виїхати за кордон за зверненням "Гуманітарної надії нації".

Зокрема, один із них - 25-річний Артем Лущан із Дніпра. Він тоді перетнув кордон разом з Олексієм Шевчуком, який на той час був позаштатним радником начальника ОВА. За три дні чиновник повернувся до України, а от житель Дніпра залишився за кордоном.

При цьому у Львівській ОВА заявили, що знають лише про одного водія цієї нібито організації, який порушив терміни перебування за кордоном. У червні 2024 року йому скасували право виїзду.

Нагадаємо, з України минулої доби виїхали 51 тисяча осіб. 31 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Як пояснили прикордонники, це зростання пасажиропотоку через літні канікули та відпустки.