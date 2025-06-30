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30 июня 2025, 21:32

Скандал во Львовской ОВА: мужчин выпускали за границу по фейковым справкам с подписью российского императора

30 июня 2025, 21:32
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фото: NGL.media
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Журналисты разоблачили, что Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу по фальшивым документам от несуществующей организации с подписью российского императора

Об этом говорится в расследовании журналистов NGL.media, передает RegioNews.

Журналисты обнаружили, что Львовская областная военная администрация согласовала выезд мужчин за границу на основе документов от несуществующей ОО "Гуманитарная надежда нации". В обращениях использовалась подпись российского императора Александра III, что вызывало сомнения в их достоверности. По данным NGL.media, восемь мужчин получили разрешения на выезд, но по меньшей мере семь не вернулись в Украину.

В расследовании также говорится о поездке внештатного советника Львовской ОВА Алексея Шевчука и жителя Днепра Артема Лущана к границе с Польшей. Лущан получил разрешение от этой организации, был внесен в систему "Шлях" как водитель-волонтер и пересек границу. Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался за границей и до сих пор там находится.

ОО "Гуманитарная надежда нации" не зарегистрирована в Украине или Франции, а электронная почта организации не работает. Письма во Львовскую ОВА содержали логотип российского "Газпромбанка" и подпись Александра III. Директором значится Александр Николенко - распространенное имя в Украине.

В документах несуществующей общественной организации стояла подпись российского императора Александра III

Осенью 2022 года Львовская ОВА получила пять таких писем и оперативно согласовывала выезд мужчин. Кроме Лущана, разрешения получили и другие, в частности, Игорь Фесан из Благотворительного фонда Степана Бандеры. Большинство из них не вернулись, некоторые пересекали границу даже пешком.

Во Львовской ОВА признают лишь один случай нарушения сроков пребывания за границей связанного с этой организацией, из-за чего разрешение было аннулировано. В администрации отмечают, что ответственность за достоверность информации лежит на заявителях.

Ранее сообщалось, что государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины.

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