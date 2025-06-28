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Во Львове открыли особую выставку об обороне Донбасса
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28 июня 2025, 10:44

Во Львове открыли особую выставку об обороне Донбасса

28 июня 2025, 10:44
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фото: Львовский городской совет
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На площади Рынок открылась выставка, приуроченная к годовщине обороны Временного Яра воинами 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Выставка приурочена к годовщине борьбы, году сдерживания врага. 54 недели – 54 фотографии. За каждой фотографией жизнь храбрость, воля и несокрушимость воинов – обычных людей.

"Эта выставка о людях, которые держат сегодня оборону нашего государства. Это конкретные люди из Львова и других наших городов, которые большим подвигом делают вещи, которые казались здравым смыслом вообще нереальными", – говорит Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова, во время открытия выставки.

На выставке также представлена бронемашина Humvee, привезенная из Временного Яра, а также артефакты войны: части российских авиабомб, дронов разных типов, а также реактивных систем Смерч и Град, которыми российские захватчики обстреливали наших бойцов и тыловые города Донетчины.

Напомним, во Львове был презентован обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений.

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