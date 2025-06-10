12:42  10 червня
Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
12:19  10 червня
У Повітряних силах показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині
09:59  10 червня
На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами
UA | RU
UA | RU
10 червня 2025, 19:46

Хотів "відмазати" брата від покарання за СЗЧ: на Львівщині чоловік пропонував хабар заступникові командира

10 червня 2025, 19:46
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині затримали чоловіка, який пропонував хабар військовому. За ці гроші він сподівався врятувати свого брата від проблем

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіка, який пропонував 5 тисяч доларів хабаря. За ці гроші він хотів домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата. Зараз зловмиснику оголосили про підозру, а його брата повернули до військової служби.

Затримали чоловіка, коли він намагався передати заступникові командира гроші.

"Слідчі слідчого управління поліції Львівської області оголосили мешканцю Волинської області про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу",- повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині прикордонник хотів перевестись в інше місце служби. Тоді його керівник запропонував йому "вирішити це питання" за хабар в розмірі 4 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СЗЧ хабар
На Буковині затримали двох чоловіків, які за 2000 доларів намагались підкупити прикордонника
10 червня 2025, 14:11
На Тернопільщині нетвереза водійка, яка вчинила ДТП, намагалася відкупитися від поліцейських
10 червня 2025, 10:25
На Дніпропетровщині представника Держпродспоживслужби піймали на хабарі
06 червня 2025, 19:47
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
В Україні викрили "бізнесменів", які намагалися продавати трофейну зброю
10 червня 2025, 21:20
"Там наша піхота зможе стримати ворога": Бутусов пояснив, куди наімовірніше зможе просунутися РФ на Сумщині
10 червня 2025, 21:12
Пішов до ставка і не повернувся: на Чернігівщині з водолазами шукають дитину
10 червня 2025, 20:57
На околицях Львова врятували песика, який лежав у канаві з перебитими лапами
10 червня 2025, 20:41
Мамо, я живий: українські захисники, які повернулись з полону зробили перші дзвінки своїм рідним
10 червня 2025, 20:35
Гроші й зброю будуть давати – лиш би безсмертні герої собою пиняли орду
10 червня 2025, 20:15
Кремль почав літньо-осінній наступ і намагається захопити перевагу в дроновій війні
10 червня 2025, 20:05
На Харківщині розширили зону примусової евакуації, — ОВА
10 червня 2025, 19:40
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: пошкоджені підприємства
10 червня 2025, 19:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »