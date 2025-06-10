Фото: Нацполіція

На Львівщині затримали чоловіка, який пропонував хабар військовому. За ці гроші він сподівався врятувати свого брата від проблем

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіка, який пропонував 5 тисяч доларів хабаря. За ці гроші він хотів домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата. Зараз зловмиснику оголосили про підозру, а його брата повернули до військової служби.

Затримали чоловіка, коли він намагався передати заступникові командира гроші.

"Слідчі слідчого управління поліції Львівської області оголосили мешканцю Волинської області про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу",- повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині прикордонник хотів перевестись в інше місце служби. Тоді його керівник запропонував йому "вирішити це питання" за хабар в розмірі 4 тисяч доларів.