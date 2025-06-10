Фото: Нацполиция

Во Львовской области задержали мужчину, который предлагал взятку военному. За эти деньги он надеялся спасти своего брата от проблем

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчину, который предлагал 5 тысяч долларов взятки. За эти деньги он хотел договориться с заместителем командира, чтобы тот не принимал никаких мер в отношении его брата. Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении, а его брат вернули в военную службу.

Задержали мужчину, когда он пытался передать заместителю командира деньги.

"Следователи следственного управления полиции Львовской области объявили жителю Волынской области о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения",- сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области пограничник хотел перевестись в другое место службы. Тогда его руководитель предложил ему "решить этот вопрос" за взятку в размере 4 тысяч долларов.