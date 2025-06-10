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10 июня 2025, 19:46

Хотел "отмазать" брата от наказания за СОЧ: во Львовской области мужчина предлагал взятку заместителю командира

10 июня 2025, 19:46
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области задержали мужчину, который предлагал взятку военному. За эти деньги он надеялся спасти своего брата от проблем

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчину, который предлагал 5 тысяч долларов взятки. За эти деньги он хотел договориться с заместителем командира, чтобы тот не принимал никаких мер в отношении его брата. Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении, а его брат вернули в военную службу.

Задержали мужчину, когда он пытался передать заместителю командира деньги.

"Следователи следственного управления полиции Львовской области объявили жителю Волынской области о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения",- сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области пограничник хотел перевестись в другое место службы. Тогда его руководитель предложил ему "решить этот вопрос" за взятку в размере 4 тысяч долларов.

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