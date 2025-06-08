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Сина вбитої в Бельгії українки допитали правоохоронці. В результаті він сам зізнався у злочині

Про це повідомляє De Standaard, передає RegioNews.

У прокуратурі Левена повідомили, що 16-річний підліток зізнався у вбивстві матері та сестри. Це стало відомо після того, як його допитували правоохоронці протягом п'яти годин. Підліток постане перед ювенальним судом.

Таким чином, 16-річний хлопець зізнався, що він завдав смертельних поранень матері та сестри. Після цього він підпалив будинок.

Нагадаємо, трагедія сталась 6 червня. У Бельгії в будинку, де проживала дружина та діти військового ЗСУ, знайшли жінку та 6-річну дівчинку зі смертельними пораненнями. У пожежі, яка сталась там, загинув пес. МЗС України доручило посольству в Бельгії тримати справу на особистому контролі.