На Львівщині затримали контрабанду материнських плат на 1,3 млн грн
Нещодавно у пункті пропуску на Львівщині митники виявили контрабанду
Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Автівка Volkswagen, за кермом якої була жінка, прямувала через "зелений коридор" до України. Під час огляду авто працівники митниці знайшли 38 материнських плат загальною вартістю понад 1,3 мільйона гривень. Водійка не задекларувала їх, як цього вимагає закон.
За фактом порушення склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо, раніше житель Закарпаття намагався ввезти в Україну з Чехії незадекларованими 40 тисяч "чужих" доларів.
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