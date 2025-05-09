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09 травня 2025, 17:37

Батько-одинак має право виїхати за кордон: Львівський суд скасував чоловіку заборону про невиїзд

09 травня 2025, 17:37
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У Львові суд ухвалив важливе рішення щодо чоловіка, який є батьком-одинаком. Прикордонники спочатку не випускали його за кордон

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення прикордонників, які відмовили у виїзді за кордон чоловікові. Він самостійно виховує дитину, і тому має офіційну відстрочку від мобілізації.

Сам інцидент стався на пункті пропуску "Шегині-Медика". Там він надав документи: військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку, копію рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження дитини та довідку про склад сім’ї. Однак прикордонники заявили, що у нього немає повного пакета документів, які потрібні під час воєнного стану, і не дозволили виїзд за кордон.

Чоловік подав позов до суду. Суддя встановила, що документи, надані позивачем, підтверджують факт його статусу як батька-одинака, що виховує дитину без участі іншого з батьків. При цьому представники прикордонної служби не змогли конкретизувати, яких саме документів бракувало. В результаті суд постановив скасувати відмову у виїзді за кордон.

Таким чином, це рішення суду підтверджує право батька-одинака, який має відстрочку від мобілізації, виїжджати за кордон, якщо він має документи з підтвердженням його статусу.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловік мобілізаційного віку також може виїхати за кордон у тому випадку, якщо він:

  • має інвалідність;
  • супроводжує людину з інвалідністю, яка потребує постійного догляду;
  • є багатодітним батьком або опікуном (троє та більше дітей); має
  • бронювання (дозволяється лише у випадку офіційного відрядження).

При цьому якщо чоловік віком від 18 до 60 років не має жодних підстав для відстрочки від військової служби — він не може виїхати з України.

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