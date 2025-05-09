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Во Львове суд принял важное решение в отношении мужчины, который является отцом-одиночкой. Пограничники поначалу не выпускали его за границу

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Львовский окружной административный суд отменил решение пограничников, отказавших в выезде за границу мужчине. Он самостоятельно воспитывает ребенка, и потому имеет официальную отсрочку от мобилизации.

Сам инцидент произошел на пункте пропуска "Шегини-Медика". Там он предоставил документы: военно-учетный документ с отметкой об отсрочке, копию решения суда о расторжении брака, свидетельство рождения ребенка и справку о составе семьи. Однако пограничники заявили, что у него нет полного пакета документов, необходимых во время военного положения, и не разрешили выезд за границу.

Мужчина подал иск в суд. Судья установила, что документы, предоставленные истцом, подтверждают факт его статуса как отца-одиночки, воспитывающего ребенка без участия другого родителя. При этом представители пограничной службы не смогли конкретизировать, каких именно документов не хватало. В результате суд постановил упразднить отказ в выезде за границу.

Таким образом, это решение суда подтверждает право отца-одиночки, имеющего отсрочку от мобилизации, выезжать за границу, если у него есть документы с подтверждением его статуса.

Напомним, что во время военного положения мужчина мобилизационного возраста также может выехать за границу в том случае, если он:

имеет инвалидность;

сопровождает человека с инвалидностью, нуждающегося в постоянном уходе;

является многодетным отцом или опекуном (трое и более детей); имеет

бронирование (разрешается только в случае официальной командировки).

При этом если у мужчины в возрасте от 18 до 60 лет нет никаких оснований для отсрочки от военной службы — он не может выехать из Украины.