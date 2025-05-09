15:47  09 мая
Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными
13:29  09 мая
В Чернигове мужчина с ножом угрожал военным ТЦК
12:35  09 мая
На Сумщине столкнулись два грузовика и легковушка: водители фур сгорели заживо
UA | RU
UA | RU
09 мая 2025, 17:37

Отец-одиночка имеет право выехать за границу: Львовский суд отменил мужчине запрет о невыезде

09 мая 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львове суд принял важное решение в отношении мужчины, который является отцом-одиночкой. Пограничники поначалу не выпускали его за границу

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Львовский окружной административный суд отменил решение пограничников, отказавших в выезде за границу мужчине. Он самостоятельно воспитывает ребенка, и потому имеет официальную отсрочку от мобилизации.

Сам инцидент произошел на пункте пропуска "Шегини-Медика". Там он предоставил документы: военно-учетный документ с отметкой об отсрочке, копию решения суда о расторжении брака, свидетельство рождения ребенка и справку о составе семьи. Однако пограничники заявили, что у него нет полного пакета документов, необходимых во время военного положения, и не разрешили выезд за границу.

Мужчина подал иск в суд. Судья установила, что документы, предоставленные истцом, подтверждают факт его статуса как отца-одиночки, воспитывающего ребенка без участия другого родителя. При этом представители пограничной службы не смогли конкретизировать, каких именно документов не хватало. В результате суд постановил упразднить отказ в выезде за границу.

Таким образом, это решение суда подтверждает право отца-одиночки, имеющего отсрочку от мобилизации, выезжать за границу, если у него есть документы с подтверждением его статуса.

Напомним, что во время военного положения мужчина мобилизационного возраста также может выехать за границу в том случае, если он:

  • имеет инвалидность;
  • сопровождает человека с инвалидностью, нуждающегося в постоянном уходе;
  • является многодетным отцом или опекуном (трое и более детей); имеет
  • бронирование (разрешается только в случае официальной командировки).

При этом если у мужчины в возрасте от 18 до 60 лет нет никаких оснований для отсрочки от военной службы — он не может выехать из Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выезд за границу
Во Львовской области пограничники разоблачили брачную аферу на украинско-польской границе
06 мая 2025, 11:11
На Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию
02 мая 2025, 03:26
"Билет на свободу" за $50 тисяч: в Киеве разоблачили "элитную" схему для уклонистов
23 апреля 2025, 13:18
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Суд запретил строительство дома во Львове, где уже раскупили квартиры
09 мая 2025, 19:29
В Закарпатье проводят форум по случаю Дня Европы
09 мая 2025, 19:19
Последствия сакнций: Арестович, Бондаренко и другим заблокировали YouTube-каналы
09 мая 2025, 18:57
От 7 до 17 тыс. долларов: в Одессе правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу
09 мая 2025, 18:40
Убийство на Борщаговке: полиция сообщила о подозрении стрелку
09 мая 2025, 18:32
На Буковине пограничники задержали злоумышленников, которые за 8500 долларов должны были переправить "клиента" в Румынию
09 мая 2025, 18:12
В Тернопольской области несовершеннолетние повредили дорожные знаки, их задержала полиция
09 мая 2025, 17:56
Подземное открытие: на Тернопольщине нашли новую пещеру
09 мая 2025, 17:56
Свидетельство для хвостатого: новая услуга в ЦНАПах Киева
09 мая 2025, 17:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Юрий Чевордов
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Все блоги »