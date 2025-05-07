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07 травня 2025, 11:59

На Львівщині прикордонники зупинили незаконне ввезення рідин для електронних сигарет на мільйон гривень

07 травня 2025, 11:59
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фото: ДПСУ
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Прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін, за інформацією оперативників загону, попередили у пункті пропуску «Шегині» спробу незаконного ввезення підакцизних товарів на територію України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Правопорушення скоїв 50-річний мешканець Львівщини, який транспортував товар із Польщі з метою доставки до Львівської області. Для проходження контролю чоловік обрав смугу "зелений коридор".

Під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили у багажному відділенні 2400 флаконів рідини для електронних сигарет, кожен об’ємом 30 мл.

Щоб товар не привертав зайвої уваги, чоловік розмістив коробки з рідинами серед коробок із фруктами.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили шлюбну аферу на українсько-польському кордоні.

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Львівська область ДПСУ сигарети контрабанда прикордонники
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