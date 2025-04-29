Трагедія в Коломиї: з вікна багатоповерхівки випала дівчинка

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У Коломиї, що на Івано-Франківщині, з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. У результаті отриманих травм дитина померла

Про це місцевим ЗМІ повідомив керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків, передає RegioNews.

Зазначається, що в понеділок, 28 квітня, близько 16:40 в Коломиї, що на Івано-Франківщині, з вікна багатоповерхівки випала дівчинка. У результаті отриманих травм дитина померла.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Попередньо відомо, що дівчина 2012 року народження випала з вікна восьмого поверху.

Нагадаємо, в березні у Здолбунові Рівненської області 5-річний хлопчик випав із вікна.

Раніше на Полтавщині 14-річна дівчина впала з вікна багатоповерхівки. Її госпіталізували в тяжкому стані.