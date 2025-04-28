У Львові під колесами пасажирського поїзда загинула людина
Трагедія сталася 25 квітня біля платформи на території 5-го парку у Львові. Загиблий чоловік лежав на колії, коли на нього наїхав поїзд
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 22:40 пасажирський потяг сполученням "Перемишль-Запоріжжя" наїхав на 52-річного мешканця Львівського району.
"Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, 2 квітня неподалік села Черкаси Львівського району пасажирський поїзд на смерть збив чоловіка.
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