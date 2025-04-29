Дело об убийстве Фарион снова отложили: подозреваемый заболел

фото: Общественное Львов/Елисавета Силаева

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли из-за состояния здоровья подозреваемого

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Как рассказала корреспондентка издания, заседание началось с опозданием около 10:30.

Подозреваемый был доставлен в суд в 9:45 в сопровождении Нацгвардии, в бронежилете и шлеме. Его приезд встретила выкрикивавшая группа поддержки: "Зинченко — волю".

В суде также присутствовала дочь Ирины Фарион — София Особа, а также львовяне, пришедшие выразить ей поддержку.

Один из адвокатов Зинченко, Игорь Сулима, не смог присутствовать по семейным обстоятельствам и сообщил, что не сможет участвовать в заседаниях до середины мая.

Другой защитник подозреваемого Юрий Немировский обратился в суд с просьбой перенести заседание из-за простуды своего подзащитного.

Медицинскую справку суда не предоставили, однако судья согласился на перенос и объявил перерыв до 1 мая — заседание назначено на 12:30.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Трагедия произошла 19 июля 2024, около 19:20, у дома Ирины Фарион на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось — она скончалась от полученного ранения.

26 декабря 2024 года правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион.

После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Ранее мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

9 апреля суд продлил меру пресечения обвиняемому – он останется под стражей по меньшей мере до 8 июня.