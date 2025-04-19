Фото: МВС

На Львівщині чоловік спробував "оригінально" скласти теоретичний тест на знання ПДР. Він прийшов на іспит в "розумних" окулярах, але спроба не вдалась

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС, передає RegioNews.

На Львівщині в сервісному центрі МВС чоловік намагався скласти іспит "оригінальним" способом. Він вирішив застосувати технології: він дістав окуляри з камерою і увімкнув "режим спецагента". Скоріше за все, він планував транслювати питання назовні й отримати відповіді в реальному часі.

"Але план "007" завершився ще до початку: адміністратор помітила шпигунський гаджет та іспит одразу зупинили", - кажуть в МВС.

Слід зазначити, раніше в МВС розповідали, що з початку цього року у сервісних центрах проведено 95 117 теоретичних іспитів як після самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Із них – 20 221 успішно складені з першої спроби, а це 21%. За перші два місяці року провели 117 152 практичних іспитів, із них 18 811 складені відмінно з першої спроби (18%).