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19 квітня 2025, 03:50

Житель Львівщини прийшов на тест на отримання водійського посвідчення в "розумних" окулярах

19 квітня 2025, 03:50
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Фото: МВС
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На Львівщині чоловік спробував "оригінально" скласти теоретичний тест на знання ПДР. Він прийшов на іспит в "розумних" окулярах, але спроба не вдалась

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС, передає RegioNews.

На Львівщині в сервісному центрі МВС чоловік намагався скласти іспит "оригінальним" способом. Він вирішив застосувати технології: він дістав окуляри з камерою і увімкнув "режим спецагента". Скоріше за все, він планував транслювати питання назовні й отримати відповіді в реальному часі.

"Але план "007" завершився ще до початку: адміністратор помітила шпигунський гаджет та іспит одразу зупинили", - кажуть в МВС.

Слід зазначити, раніше в МВС розповідали, що з початку цього року у сервісних центрах проведено 95 117 теоретичних іспитів як після самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Із них – 20 221 успішно складені з першої спроби, а це 21%. За перші два місяці року провели 117 152 практичних іспитів, із них 18 811 складені відмінно з першої спроби (18%).

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