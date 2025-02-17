В Україні ветеранам компенсують навчання в автошколах: хто може скористатися послугою
Міністерство у справах ветеранів буде відшкодовувати вартість навчання в автошколах захисникам з інвалідністю та членам їхніх сімей, учасникам бойових дій, а також родинам загиблих захисників
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, передає RegioNews.
"Це не просто підтримка – це про рівність. Щоб ті, хто боронив нашу країну, мали можливість бути самостійними й незалежними", – зазначила Олена Зеленська.
За її словами, адаптовані водійські автошколи вже працюють у Київській області (с. Віта-Поштова), Львові, Одесі, Дніпрі, Кропивницькому, Кривому Розі та Кам'янці-Подільському.
У деяких регіонах можна пройти навчання з перекладом жорсткою мовою.
У Мінветеранів уточнили, що скористатися послугою можуть:
- ветерани війни з інвалідністю;
- члени їхніх сімей;
- родини загиблих Захисників і Захисниць України.
Що передбачає програма:
- 64 години теорії + 40 годин практики;
- спеціально обладнані авто з ручним керуванням;
- досвідчені інструктори;
- можливість навчання жестовою мовою;
- в окремих регіонах – категорія C1 (вантажівки).
Щоби отримати відшкодування на навчання в автошколі потрібен медичний висновок про придатність до керування. А також написати відповідну заяву до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.
Теоретичний та практичний іспити складають у сервісному центрі МВС. Там само видається водійське посвідчення.
Як відомо, торік понад 100 кермувальників отримали посвідчення водія завдяки проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю".
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про залучення ветеранів війни до проведення базової військової підготовки українців.