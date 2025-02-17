В Україні ветеранам компенсують навчання в автошколах: хто може скористатися послугою

фото: Armyinform

Міністерство у справах ветеранів буде відшкодовувати вартість навчання в автошколах захисникам з інвалідністю та членам їхніх сімей, учасникам бойових дій, а також родинам загиблих захисників

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, передає RegioNews.

"Це не просто підтримка – це про рівність. Щоб ті, хто боронив нашу країну, мали можливість бути самостійними й незалежними", – зазначила Олена Зеленська.

За її словами, адаптовані водійські автошколи вже працюють у Київській області (с. Віта-Поштова), Львові, Одесі, Дніпрі, Кропивницькому, Кривому Розі та Кам'янці-Подільському.

У деяких регіонах можна пройти навчання з перекладом жорсткою мовою.

У Мінветеранів уточнили, що скористатися послугою можуть:

ветерани війни з інвалідністю;

члени їхніх сімей;

родини загиблих Захисників і Захисниць України.

Що передбачає програма:

64 години теорії + 40 годин практики;

спеціально обладнані авто з ручним керуванням;

досвідчені інструктори;

можливість навчання жестовою мовою;

в окремих регіонах – категорія C1 (вантажівки).

Щоби отримати відшкодування на навчання в автошколі потрібен медичний висновок про придатність до керування. А також написати відповідну заяву до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.

Теоретичний та практичний іспити складають у сервісному центрі МВС. Там само видається водійське посвідчення.

Як відомо, торік понад 100 кермувальників отримали посвідчення водія завдяки проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю".

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про залучення ветеранів війни до проведення базової військової підготовки українців.