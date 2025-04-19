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19 апреля 2025, 03:50

Житель Львовщины пришел на тест на получение водительского удостоверения в "умных" очках

19 апреля 2025, 03:50
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Фото: МВД
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На Львовщине мужчина попытался "оригинально" сдать теоретический тест на знание ПДД. Он пришел на экзамен в "умных" очках, но попытка не удалась

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД, передает RegioNews.

На Львовщине в сервисном центре МВД мужчина пытался сдать экзамен "оригинальным" способом. Он решил применить технологии: он достал очки с камерой и включил режим спецагента. Скорее всего он планировал транслировать вопросы наружу и получить ответы в реальном времени.

"Но план "007" завершился еще до начала: администратор заметила шпионский гаджет и экзамен сразу остановили", - говорят в МВД.

Следует отметить, что ранее в МВД рассказывали, что с начала этого года в сервисных центрах проведено 95 117 теоретических экзаменов как после самоподготовки, так и после обучения в автошколе. Из них – 20 221 успешно составленных с первой попытки, а это 21%. За первые два месяца года провели 117 152 практических экзаменов, из них 18 811 сданы отлично с первой попытки (18%).

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