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09 квітня 2025, 10:27

З початку воєнного стану прикордонників намагалися підкупити на понад 17 млн грн

09 квітня 2025, 10:27
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фото: ілюстративне
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Від початку повномасштабної війни прикордонники припинили 1441 спробу надання неправомірної вигоди на суму понад 17,3 мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

В одному з підрозділів на ділянці відповідальності Західного регіонального управління Державної прикордонної служби чоловік, який намагався незаконно потрапити за кордон, вчинив спробу "отримати дозвіл" на перетинання кордону пропонуючи правоохоронцю 900 доларів США. На такі дії прикордонник відреагував категоричною відмовою та здійснив відповідне інформування представників Нацполіції.

Упродовж березня 2025 року прикордонники припинили 41 спробу надання неправомірної вигоди на суму понад 184 тисячі гривень.

"Водночас минулого місяця виявлено 8 фактів можливого порушення особовим складом відомства норм антикорупційного законодавства, відповідальність за які передбачена статтями 368, 369, 369-2 Кримінального кодексу України та 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану охоронці кордону припинили 1441 спробу надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 17 мільйонів 303 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску до Угорщини.

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