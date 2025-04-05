фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик-автовоз. На момент прибытия спасателей в салоне микроавтобуса находились зажатые люди, нуждавшиеся в помощи.

С помощью специнструмента чрезвычайники срезали крышу и двери микроавтобуса и деблокировали с поврежденного авто двух травмированных (пассажирку и водителя), которых в тяжелом состоянии передали медикам. Также спасатели освободили тела двух погибших пассажиров.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 4 апреля на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погиб пожилой мотоциклист.