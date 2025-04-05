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05 квітня 2025, 15:17

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі автобуса

05 квітня 2025, 15:17
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фото: поліція
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ДТП сталась 4 квітня о 13:40 на трасі "Київ-Чоп" неподалік села Ожидів Золочівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зіткнулись автобус Van hool, яким керував 54-річний водій та мотоцикл Іж-Планета під керуванням 87-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення мотоцикліст від отриманих травм помер на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 3 квітня на Полтавщині вантажівка зіткнулася з "Таврією". Водій легковика загинув на місці ДТП.

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Львівська область ДТП аварія автобус мотоцикліст загиблий
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