На Хмельниччині зіткнулись вантажівка та мотоцикл Musstang: є загиблий
ДТП сталася вдень 30 березня неподалік села Шрубків Хмельницького району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Відбулося зіткнення між вантажівкою "ГАЗ", за кермом якої перебував 52-річний водія, та мотоциклом Musstang під керуванням 18-річного місцевого жителя. Від отриманих травм водій вантажівки загинув на місці. Постраждалого мотоцикліста госпіталізували.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 26 березня у Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легковиків. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє – травмовані.
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