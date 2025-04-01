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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Відбулося зіткнення між вантажівкою "ГАЗ", за кермом якої перебував 52-річний водія, та мотоциклом Musstang під керуванням 18-річного місцевого жителя. Від отриманих травм водій вантажівки загинув на місці. Постраждалого мотоцикліста госпіталізували.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 26 березня у Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легковиків. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє – травмовані.