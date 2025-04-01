На Київщині засудили чоловіка за пʼяне ДТП, в якому загинув його маленький син

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Суд засудив жителя Київщини до позбавлення волі за ДТП у стані алкогольного спʼяніння

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія трапилася у серпні 2024 року на Бориспільщині. Водій, перебуваючи пʼяним за кермом вантажівки, не впорався з керуванням та вона перекинулася. Внаслідок ДТП на місці загинув пасажир – 9-річний син чоловіка. У водія виявили 1,4 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали чоловіка, взяли під варту та оголосили підозру.

Наразі суд призначив фігуранту покарання в 6 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили водія за ДТП, в якому загинула 2-річна дитина.