На Київщині засудили чоловіка за пʼяне ДТП, в якому загинув його маленький син
Суд засудив жителя Київщини до позбавлення волі за ДТП у стані алкогольного спʼяніння
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Подія трапилася у серпні 2024 року на Бориспільщині. Водій, перебуваючи пʼяним за кермом вантажівки, не впорався з керуванням та вона перекинулася. Внаслідок ДТП на місці загинув пасажир – 9-річний син чоловіка. У водія виявили 1,4 проміле алкоголю.
Правоохоронці затримали чоловіка, взяли під варту та оголосили підозру.
Наразі суд призначив фігуранту покарання в 6 років тюрми.
Нагадаємо, раніше на Київщині засудили водія за ДТП, в якому загинула 2-річна дитина.
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні
01 квітня 2025, 02:05На Прикарпатті пʼяний чоловік підпалив будинок сусіда
01 квітня 2025, 01:49На Вінниччині затримали ділка, який сприяв чоловікам у втечі за кордон
01 квітня 2025, 01:17Європа скоротить квоти на українську агропродукцію: що це значить
01 квітня 2025, 01:05На Житомирщині внаслідок пожежі загинув чоловік
01 квітня 2025, 00:51На Курщині бійці ССО полонили російських штурмовиків
01 квітня 2025, 00:35На Волині затримали браконьєра, який стріляв у єгеря та вбив його дружину
01 квітня 2025, 00:22Авіаудар по громаді на Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 5
01 квітня 2025, 00:05На Хмельниччині зіткнулись вантажівка та мотоцикл Musstang: є загиблий
01 квітня 2025, 00:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі блоги »