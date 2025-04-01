Трагедія у Львові: під колесами трамвая загинув чоловік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок ввечері, 31 березня, на вулиці Руській у Львові трамвай переїхав людину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая.

На місце події оперативно викликали екстрені служби та слідчо-оперативну групу.

"Трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагону", – зазначили в міськраді.

Особу загиблого встановлюють. Попередньо – це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживанння.

Правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події, у тому числі розглядають версію про самогобуство.

Нагадаємо, на Хмельниччині зіткнулись вантажівка та мотоцикл Musstang, загинув чоловік. А в Черкасах сталася потрійна ДТП: є загиблий та травмований.