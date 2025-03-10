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10 березня 2025, 23:25

На Львівщині судили водія за смертельну ДТП: як його покарали

10 березня 2025, 23:25
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На Львівщині винесли вирок водію, який спричинив ДТП. У тій аварії загинув водій іншої автівки

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Львівщині водій, який спричинив смертельну ДТП поблизу села Ременів, уникнув ув’язнення. Сама аварія сталась восени минулого року на трасі Львів–Радехів–Луцьк. Водій Audi A4 під час обгону зіткнувся з Seat Leon і Chevrolet Lacetti. Внаслідок удару учасники ДТП отримали травми, а водій Seat - загинув на місці.

На суді водій Audi визнав свою вину. Він також компенсував збитки. Чоловік просив суд не позбавляти його права керування транспортом: він пояснив це планами працювати за кордоном, а також станом здоров'я.

Суд призначив п’ять років позбавлення волі з річною забороною на керування авто. Проте суд звільнив водія від ув'язнення. Натомість він отримав два роки іспитового терміну. Тепер чоловік повинен періодично з’являтися для реєстрації в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині судили водія, який спричинив смертельну ДТП. Відомо, що водій ЗАЗ допустив наїзд на 35-річного місцевого жителя, хоча мав технічну можливість уникнути цього. Потерпілий згодом помер в лікарні. Суд приговорив водія до 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки.

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