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28 марта 2025, 19:30

Как руководство одной из воинских частей во Львове воровали государственные деньги: правоохранители разоблачили схему

28 марта 2025, 19:30
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили руководство одной из львовских воинских частей. Оказалось, что они регулярно превышали полномочия

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении руководству одной из воинских частей Львова по факту превышения служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц.

Как выяснили правоохранители, двое заместителей командира и двое командиров рот организовали противоправную схему, согласно которой военнослужащие могли избежать исполнения служебных обязанностей.

С июля 2024 года по март 2025 года чиновники разрешили семи контрактникам не являться на службу и работать на частных СТО во Львове и области. При этом военные должны были отдавать руководителям деньги, которые они получали от государства.

"Подозреваемые задержаны в порядке статей ст. 208 на основании ст. 615 УПК Украины. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них мер и отстранении от должностей", - сообщили в прокуратуре.

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