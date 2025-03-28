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Правоохранители разоблачили руководство одной из львовских воинских частей. Оказалось, что они регулярно превышали полномочия

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении руководству одной из воинских частей Львова по факту превышения служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц.

Как выяснили правоохранители, двое заместителей командира и двое командиров рот организовали противоправную схему, согласно которой военнослужащие могли избежать исполнения служебных обязанностей.

С июля 2024 года по март 2025 года чиновники разрешили семи контрактникам не являться на службу и работать на частных СТО во Львове и области. При этом военные должны были отдавать руководителям деньги, которые они получали от государства.