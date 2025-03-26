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26 марта 2025, 20:25

Убежал прямо с авто, которое везло в воинскую часть: на Львовщине судили мужчину за уклонение от службы

26 марта 2025, 20:25
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Иллюстративное фото
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Житель Львовщины сбежал прямо из машины, которая везла его в военную службу. На суде он свою вину признал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, уклонившемуся от призыва на военную службу во время мобилизации. Отмечается, что ВЛК сочла его годным к службе. Однако когда он отправлялся в воинскую часть, он сбежал прямо с транспорта и вернулся домой.

В суде мужчина свою вину признал. Он объяснил свои действия тем, что не желает служить. Также суд учел, что у мужчины больная почка, а его содержание младенца.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно, с испытательным сроком на тот же срок. Также предусматривается обязательная регистрация в органах пробации, уведомление об изменении места жительства и работы, а также запрет выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, ранее в Черкассах судили мужчину за уклонение от мобилизации. Известно, что он пригоден к службе, но не пришел в ТЦК после "боевой" повестки.

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