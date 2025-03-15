Ілюстративне фото

У Черкасах судили чоловіка за ухилення від служби. Він отримав "бойову повістку", але не прийшов до ТЦК

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині засудили 36-річного чоловіка за ухилення від призову та за незаконне зберігання бойових припасів.

Що стосується припасів, що житель Умані придбав їх ще в 2021 році та зберігав їх вдома. Уже восени 2024 року він не з'явився за "бойовою" повісткою до ТЦК, хоча він був придатним до військової служби та не мав підстав для відстрочки.

"За принципової позиції прокурора суд, з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів, визнав чоловіка винуватим в інкримінованих правопорушеннях та призначив покарання у вигляді 3 років 2 місяців позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що житель Волині відмовився від повістки через "релігійні переконання". Проте у суді довели протилежне. Зокрема, член Церкви Адвентистів Сьомого Дня підтвердив, що чоловік не належить до релігійної організації. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.