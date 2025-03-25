фото: поліція

У Хмельницькому адвоката викрили на організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці затримали 50-річного адвоката в його офісі під час отримання 12 тисяч доларів. В таку суму він оцінив свої послуги в організації перетину кордону поза офіційними пунктами.

Фігуранту оголосили підозру. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.