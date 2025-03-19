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На Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він заявив, що він боїться за своє життя

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Шевченківський районний суд Львова засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який відмовився від мобілізації після отримання повістки. За даними суду, чоловік був визнаний придатним до служби. Проте після отримання повістки від ухилився від мобілізації.

На суді він не визнав свою провину. За його словами, в нього є проблеми зі здоровʼям, і він не довіряє висновку ВЛК.

"Він не згідний з висновком ВЛК, яким йому було визнано придатним для служби в лавах Збройних Сил України. Він не довіряє працівникам ТЦК, не бажає проходити службу в ЗСУ, так як боїться за своє життя", – йдеться у матеріалах справи.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області суд приговорив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який ухилився від мобілізації через борги. На суді він заявив, що в його родини багато боргів, а йому треба годувати дітей та онуків.