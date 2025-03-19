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19 березня 2025, 03:40

Виїзд за кордон за 20 тисяч доларів: у Львові судитимуть двох жінок

19 березня 2025, 03:40
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фото: прокуратура
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Завершено досудове розслідування стосовно двох львів’янок за організацію незаконного перетину держкордону. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Жінки організували незаконний виїзд військовозобов’язаного за кордон за 20 000 доларів. Їх затримали після отримання грошей.

За клопотанням сторони обвинувачення, суд арештував їхнє майно: земельну ділянку, будинок, квартиру та кошти.

Фігуранткам загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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