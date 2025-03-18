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18 березня 2025, 16:29

У Львові судитимуть посадовців ДСНС, які переплатили за непотрібну техніку понад 4 млн грн

18 березня 2025, 16:29
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо посадовців головного управління ДСНС на Львівщині, які витратили державні кошти на техніку, в якій навіть не було потреби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, посадовці восени 2022 року придбали дві спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу, хоча перед цим звітували, що такі машини вже є в автопарку.

Вартість спецавтомобілів була завищена на майже 4,5 млн грн, а загальна вартість техніки склала понад майже 14 млн грн.

Трьох фігурантів обвинувачують у зловживанні службовим становищем, вчинене за попередньою мовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно підозрюваних: земельні ділянки, квартири, автомобілі.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть трьох правоохоронців, які вимагали 30 000 доларів за закриття сфабрикованого провадження.

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