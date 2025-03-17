У Львівській області на кордоні з Польщею виявили незаконне переміщення медичних препаратів, серед яких і нарковмісні

фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею прикордонники виявили в двох автомобілях медикаменти, серед яких були і нарковмісні препарати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Зокрема через пункт пропуску "Грушів" 52-річний громадянин Польщі намагався перемістити понад 200 упаковок ліків, попередньо приховавши їх за подвійною стінкою багажного відділення автомобіля Volkswagen. Ліки вилучили, на іноземця склали відповідні матеріали.

Тим часом у пункті пропуску "Краківець" 63-річний українець, який повертався додому автомобілем Mercedes, перевозив майже 400 таблеток, що містять психотропні та наркотичні речовини. Препарати виявили серед багажу.

Прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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