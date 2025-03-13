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13 березня 2025, 13:11

На Львівщині судитимуть трьох правоохоронців, які вимагали 30 000 доларів за закриття сфабрикованого провадження

13 березня 2025, 13:11
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишніх співробітника антикорупційного управління Державної податкової служби у Львівській області та двох правоохоронців, які задля наживи сфабрикували корупційну справу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, правоохоронці вирішили "викрити" лікаря, яка нібито вимагає від пацієнтів гроші за можливість лікуватися у своєму закладі. До справи залучили знайомого військовослужбовця, який залишив гроші у кабінеті медика.

Згодом із лікарем зустрівся податківець і повідомив, що має інформацію про ніби то розслідування правоохоронцями її корупційних дій і запропонував за 30 000 доларів США домовитися про закриття кримінального провадження. Отримані кошти спільники планували розділити між собою.

Трьох фігурантів обвинувачують у провокації підкупу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 370 КК України).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, на Львівщині працівники банку викрадали гроші з рахунків клієнтів.

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