Во Львове будут судить должностных лиц ГСЧС, которые переплатили за ненужную технику более 4 млн грн

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц главного управления ГСЧС на Львовщине, которые потратили государственные средства на технику, в которой даже не было нужды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, чиновники осенью 2022 года приобрели две специальные аварийно-спасательные машины легкого типа, хотя до этого отчитывались, что такие машины уже есть в автопарке.

Стоимость спецавтомобилей была завышена почти на 4,5 млн грн, а общая стоимость техники составила более почти 14 млн грн.

Трех фигурантов обвиняют в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному языку группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых: земельные участки, квартиры, автомобили.

Напомним, во Львовской области будут судить трех правоохранителей, требовавших 30 000 долларов за закрытие сфабрикованного производства.