На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка
Подія сталася 16 березня близько 9:50 поблизу залізничній станції "Оброшин" у Львівському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Потяг сполученням "Ужгород – Київ" наїхав на 66-річного жителя одного з сіл Львівського району, який переходив колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, раніше на Київщині під колесами потяга загинула 20-річна дівчина. Вона йшла по коліях в навушниках.
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