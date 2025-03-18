фото: поліція

Подія сталася 16 березня близько 9:50 поблизу залізничній станції "Оброшин" у Львівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Потяг сполученням "Ужгород – Київ" наїхав на 66-річного жителя одного з сіл Львівського району, який переходив колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше на Київщині під колесами потяга загинула 20-річна дівчина. Вона йшла по коліях в навушниках.