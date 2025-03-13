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13 марта 2025, 13:11

На Львовщине будут судить трех правоохранителей, требовавших 30 000 долларов за закрытие сфабрикованного производства

13 марта 2025, 13:11
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывших сотрудников антикоррупционного управления Государственной налоговой службы во Львовской области и двух правоохранителей, которые ради наживы сфабриковали коррупционное дело

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, правоохранители решили "разоблачить" врача, который якобы требует от пациентов деньги за возможность лечиться в своем заведении. К делу привлекли знакомого военнослужащего, оставившего деньги в кабинете медика.

Впоследствии с врачом встретился налоговик и сообщил, что располагает информацией о якобы расследовании правоохранителями ее коррупционных действий и предложил за 30 000 долларов США договориться о закрытии уголовного производства. Вырученные средства сообщники планировали разделить между собой.

Трех фигурантов обвиняют в провокации подкупа по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 370 УК Украины).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, во Львовской области работники банка похищали деньги со счетов клиентов.

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