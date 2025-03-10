фото: ДПСУ

У пункті пропуску на Львівщині прикордонники викрили спробу незаконного ввезення техніки на 1,2 млн гривень

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Так, 45-річний громадянин Молдови приїхав мікроавтобусом Volkswagen на українських номерах і намагався перетнути кордон із незадекларованим товаром. Під час перевірки в його багажнику знайшли 292 одиниці техніки, серед яких: 44 камери миттєвого друку, 32 портативні колонки, 41 пара навушників, 104 трекери, 26 стилусів та 4 трекпади Apple, мікрофонні радіосистеми, портативні жорсткі диски, комп’ютерні мишки, стабілізатор відеозйомки.

Товар вилучили, а на водія склали протокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон.

Нагадаємо, раніше на українсько-словацькому кордоні митники зупинили чоловіка, який намагався вивезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.