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03 марта 2025, 09:30

Лед не выдержал: во Львове и районе чрезвычайники дважды спасали людей

03 марта 2025, 09:30
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фото: ГСЧС Украины во Львовской области
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Накануне на водоемах Львовщины три человека чуть не погибли, провалившись под лед. Пострадавших удалось спасти

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Первый инцидент произошел около 09.50 на озере в селе Родатичи Львовского района. Двое мужчин вышли на лед порыбачить, однако в какой-то момент лед под ними треснул, и оба оказались в воде.

К счастью, 68-летний рыбак смог самостоятельно выбраться на поверхность и помог своему 77-летнему товарищу держаться на плаву до приезда спасателей. Бойцы ГСЧС с помощью медицинских носил транспортировали пострадавшего в карету "скорой", которая доставила его в Городоцкую центральную больницу.

Также известно, что около 10:15 во Львове, недалеко от Тракта Глинянского, на озере под лед провалился еще один человек. Он оказался в воде в 30 метрах от берега и звал на помощь.

С помощью спасательного круга и веревки чрезвычайники оперативно вытащили пострадавшего из ледяной воды и передали медикам.

"Спасенного 42-летнего мужчину с предварительным диагнозом переохлаждения госпитализировали в медицинское учреждение Львова", ― говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта под льдом на реке Синюха в Первомайске Николаевской области спасатели обнаружили тела двух пропавших детей ― двоюродных 10 и 6-летнего братьев.

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