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26 лютого 2025, 21:46

Продав авто, яке оплатили військові: шахрай з Волині заробляв на автівках для ЗСУ

26 лютого 2025, 21:46
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Фото: прокуратура
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Викрили чоловіка з Волинської області. Виявилося, що він завозив в Україну авто як допомогу для ЗСУ. Проте насправді він продавав ці машини

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Викрили 42-річного жителя Волині у шахрайстві. Виявилося, що він підробляв документи та продавав гуманітарну допомогу в особливо великих розмірах. За даними слідства, з листопада 2022 по січень 2023 року чоловік увіз в Україні автомобілів як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Відповідно, він не сплачував за це податки.

Чоловік надавав митниці підроблені документи, щоб автомобілі безперешкодно пропускали на територію України. Однак згодом замість того, щоб передати транспорт військовим, він просто подавав автівки через інтернет.

Крім того, під час досудового розслідування з'ясувалось, що обвинувачений ошукав захисників, в яких взяв 100 000 гривень за автомобіль, який повністю оплатили волонтери.

Нагадаємо, що раніше на Черкащині викрили 22-річну аферистку, яка обманула військового. Вона розмістила фейкове оголошення про продаж чужого автомобіля Jeep Grand Cherokee 2/7 CRD за 3 800 доларів США. Військовий, який вирішив купити авто, надіслав їй аванс - 20 тисяч гривень. Проте потім шахрайка "зникла".

прокуратура ввоз авто
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