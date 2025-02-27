На украинской границе остановили грузовик, угнанный во Франции

фото: ГПСУ

На Львовщине, в пункте пропуска "Краковец", военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили угнанный грузовик MAN. Фура находилась в международном розыске

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По базе данных Интерпола грузовик MAN 2019 года выпуска находился в международном розыске. Автомобиль, направлявшийся на въезд в Украину, был угнан во Франции весной 2024 года.

"По данному факту пограничники проинформировали компетентные органы по дальнейшим правовым действиям", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на украинской границе задержали внедорожник Land Rover, угнанный в Великобритании.