Житель Львовщины избил знакомого кочергой и отрубил ему руку
Инцидент произошел в этом месяце в Дрогобычском районе. Задержанный 49-летний мужчина подозревается в причинении тяжких телесных повреждений своему приятелю
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.
По материалам следствия, фигурант – житель Сходницкой общины – распивал дома алкогольные напитки вместе с 61-летним знакомым.
"Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя металлической кочергой, отрубил топором кисть руки и нанес порезы кухонным ножом", - говорится в сообщении.
Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер. Также львовянин потерял кисть руки.
Пострадавший мужчина находится в больнице. Нападавшего задержали. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, суд избрал меры пресечения для трех жителей села Терново Закарпатской области, подозреваемых в жестоком убийстве 37-летнего односельчанина. Они расчленили его тело бензопилой и, пытаясь скрыть следы, хотели сжечь остатки. Все трое фигурантов заключены под стражу без возможности внесения залога.